صراع على «خطف» أبو تريكة فور عودته إلى مصر

جهينة نيوز

تتصارع القنوات الفضائية في مصر على خطف لاعب الأهلي السابق ومنتخب مصر محمد أبو تريكة، خلال الفترة المقبلة مع قرب انتهاء عقده مع قنوات "بي إن سبورتس" القطرية في أبريل نيسان المقبل.

وأكدت مصادر مقربة من اللاعب، تحفظه على تجديد عقده مع مسؤولي القناة القطرية خلال الفترة الأخيرة، بعد أن اقترب من العودة لمصر وتوصية نيابة النقض بإلغاء القرار السابق وضع اسمه في قوائم الجماعات الإرهابية المحظورة.

وأشارت المصادر إلى أن القناة القطرية تقدمت بعرض مغر لتجديد عقد اللاعب بمبالغ طائلة إلا أن أبو تريكة، قرر تأجيل الأمر لوقت لاحق بعد دراسة وضعه المستقبلي.

وأكد مصدر مطلع أن الصراع سيكون "حامي الوطيس" بين القنوات الفضائية المصرية والعربية على أبو تريكة خلال الفترة المقبلة، بسبب الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها في مصر والوطن العربي.

وينتظر أن يكون أبو تريكة، فرس الرهان بين القنوات للاستعانة به في الاستوديوهات التحليلية المصرية، خاصة بعد حصول بعض القنوات المصرية على حقوق بث ونقل مباريات عالمية كبيرة في الفترة الأخيرة، في ظل مشاركة المنتخب الوطني المصري في كأس العالم بروسيا الصيف المقبل.

وكانت مصادر إعلامية قد كشفت عن أن الدولي المصري السابق أبو تريكة، لا ينوي العودة إلى القاهرة في الوقت الراهن، بعدما تناقلت العديد من المواقع الإخبارية خبر عودته خلال أيام.

وتؤكد هذه المصادر، أن أبو تريكة فضل انتظار حكم محكمة النقض بشأن قضيته في 18 أبريل المقبل، كي لا يضع نفسه أو الدولة في حرج حيال عودته قبل الحكم.

المصدر: "مواقع مصرية + الوطن"