الدفاع الروسية تعلن تمديد الهدنة لاستكمال خروج مسلحي «فيلق الرحمن» من الغوطة

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، تمديد الهدنة الإنسانية لخروج المسلحين المتبقين من "فيلق الرحمن" وعائلاتهم من الغوطة الشرقية.

وقالت الوزارة اليوم السبت: "قرر مركز المصالحة الروسي تمديد الهدنة الإنسانية لإتاحة خروج المسلحين المتبقين من فيلق الرحمن إلى منطقة وقف التوتر في محافظة إدلب".

وأشارت الوزارة إلى أن خروج عناصر "فيلق الرحمن" من عربين مستمر منذ 24 مارس الجاري، بموجب اتفاق بين مركز المصالحة وقيادة التنظيم، لافتة إلى أن نحو 6276من المسلحين وأفراد عائلاتهم خرجوا في 141 حافلة عبر ممر إنساني إلى إدلب أمس الجمعة، ليبلغ عدد الذين تم إجلاؤهم عن بلدة عربين وحدها منذ بداية الهدنات 38191شخصا.

وأعلنت الوزارة عن خروج 150 ألف مدني من عموم الغوطة الشرقية منذ بدء العمل بالهدن الإنسانية في الـ28 من فبراير الماضي.

وأضافت: "منذ بدء الهدنات الإنسانية في الغوطة الشرقية وبمساعدة مركز المصالحة الروسي، خرج أكثر من 150 ألف شخص من هناك"​​​.

وأشارت إلى أن المدنيين لا يزالون مستمرين في مغادرة الغوطة الشرقية بمساعدة المركز الروسي للمصالحة في سوريا، لافتة إلى أن سكان مدينة دوما هناك، يواصلون خروجهم عبر الممر الإنساني في مخيم الوافدين، وقد تم تأمين جميع الوسائل اللازمة لمساعدتهم.

وأضافت: "بمساعدة من المركز الروسي للمصالحة تستمر عودة المدنيين من المناطق المحررة من المسلحين في الغوطة الشرقية إلى سقبا، كفر بطنا، عين ترما، زملكا، حرستا، وغيرها من المناطق المحررة، في ظل توزيع المساعدات الإنسانية والأدوية عليهم".

ولفتت إلى أنها تواصل تغطيتها المباشرة عبر الإنترنت لخروج المدنيين من الغوطة الشرقية، وذلك عبر كاميرات المراقبة الموجودة في ممري "مخيم الوافدين" و"عربين" الإنسانيين.