جائزة اليانصيب الأميركية تتجاوز النصف مليار دولار

جهينة نيوز:

قال القائمون على يانصيب (ميغا مليونز) الأميركي إن قيمة الجائزة الكبرى زادت إلى 521 مليون دولار، لكن لم يعلن عن اسم فائز في وقت مبكر السبت.

وهذه هي رابع مرة في تاريخ الجائزة تتجاوز فيها قيمة اليانصيب 500 مليون دولار.

وكانت الأرقام الفائزة في السحب الذي أجري مساء الجمعة هي 11 و28 و31 و46 و59.

ويأتي هذا بعد سحب أجري يوم 27 اذار/مارس هو الثالث والعشرين على التوالي، دون تذكرة فائزة بالجائزة الكبرى.

وتزيد قيمة الجائزة الكبرى منذ أن فاز بها في آخر مرة شاب من ولاية فلوريدا (20 عاما)، وكان ذلك في الخامس من كانون الثاني/يناير وبلغت قيمتها 451 مليون دولار.

والجائزة التي جرى السحب عليها مساء الجمعة هي عاشر أكبر جائزة تقدم في تاريخ اليانصيب في الولايات المتحدة.

وأكبر جائزة مسجلة في تاريخ يانصيب (ميغا مليونز) كانت 656 مليون دولار وكان ذلك عام 2012.

وتباع بطاقات جائزة (ميغا مليونز) في 44 ولاية، بالإضافة إلى واشنطن العاصمة وجزر فيرجن الأميركية.