اطلاق صاروخ باليستي على معسكر الحرس الوطني السعودي في نجران

جهينة نيوز

أعلنت القوة الصاروخية لـ"أنصار الله"، اليوم السبت عن إطلاقها صاورخا باليستيا جديدا على معسكر للحرس الوطني السعودي في نجران.

وقال مصدر عسكري يمني في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك" إن صاروخ من طراز "بدر 1" تم إطلاقه على معسكر الحرس الوطني السعودي.

من جانبها، أعلنت قناة "الإخبارية" السعودية عن اعتراض قوات الدفاع الجوي السعودية للصاروخ الباليستي، الذي أطلقته "أنصار الله" على نجران.

كما قال موقع "المسيرة" اليمني الموالي لـ"أنصار الله" إن الصاروخ أصاب هدفه بدقة في المعسكر المستهدف، مخلفا خسائر في صفوف الجيش السعودي وعتاده العسكري.

وكانت القوة الصاروخية قد أطلقت قبل أيام 7 صواريخ باليستية على الرياض ومدن أخرى، أسفرت عن مقتل شخص واحد (مصري مقيم) وإصابة اثنين آخرين، وأتبعته بإعلانها عن استهدافمنشأة تابعة لشركة "آرامكو" السعودية في جازان بصاروخ باليستي.