بدء اجراءات اخراج دفعة جديدة من ارهابيي الغوطة مع عائلاتهم.. وأكثر من 38 ألف شخص خرجوا حتى الآن

جهينة نيوز

بدأت صباح اليوم الإجراءات لإخراج الدفعة الثامنة من إرهابيي جوبر وزملكا وعين ترما وعربين وعائلاتهم في الغوطة الشرقية بريف دمشق إلى محافظة إدلب وذلك بهدف إخلاء هذه المناطق من الإرهابيين تمهيدا لعودة مؤسسات الدولة إليها.

وأفاد مصدر عسكري “بإخراج أكثر من 38 ألف شخص من الإرهابيين وعائلاتهم من جوبر وزملكا وعربين وعين ترما بالغوطة الشرقية عبر ممر عربين إلى إدلب حتى الآن”.

ولفت إلى أن “عدد الأشخاص الذين خرجوا من الغوطة الشرقية حتى الآن بلغ أكثر من 150 ألف شخص”.

وخرجت امس 129 حافلة إلى إدلب تقل على متنها 6276 شخصا بينهم 1968 إرهابيا من جوبر و زملكا وعربين وعين ترما وذلك في إطار عملية إخلاء الغوطة الشرقية بريف دمشق من الإرهاب.

سانا