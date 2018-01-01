سفير روسيا في امريكا: واشنطن حاولت تجنيد دبلوماسيين روس تم طردهم!

جهينة نيوز

كشف السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف عن محاولات الاستخبارات الأمريكية لتجنيد الدبلوماسيين الروسيين الذين طردتهم واشنطن تضامناً مع بريطانيا على خلفية قضية سكريبال.

ونقل موقع روسيا اليوم عن أنطونوف قوله أمس “نحن على علم بنهج الاستخبارات الأمريكية ومحاولاتها إقامة علاقات مباشرة مع دبلوماسيينا تمهيدا لدفعهم إلى خيانة بلادهم”.

وأشار أنطونوف إلى أنه تم رصد محاولات عديدة من الاستخبارات الأمريكية لتجنيد الدبلوماسيين الروسيين الأمر الذي دفعه لإبلاغ موسكو بذلك.

وكانت روسيا طردت أمس العشرات من دبلوماسيي 24 دولة قامت بالخطوة ذاتها على خلفية الاتهامات البريطانية لروسيا بتسميم الجاسوس سيرغي سكريبال في مدينة سالزبوري البريطانية.