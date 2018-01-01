مجلس الأمن يفشل بإدانة «إسرائيل» لقمعها مسيرات العودة

جهينة نيوز

فشل مجلس الأمن الدولي بسبب اعتراضات أميركية، في التوافق على بيان يدين قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي للحراك الفلسطيني في ذكرى يوم الأرض، بينما طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بإجراء تحقيق عاجل في تلك الأحداث.

وقالت مصادر إن مجلس الأمن فشل -بسبب اعتراضات أميركية- في التوافق على إصدار بيان بشأن ممارسات الكيان الإسرائيلي خلال جلسة مشاورات مغلقة طارئة عقدت قبل الجلسة العلنية بطلب من الكويت باعتبارها ممثلة المجموعة العربية في المجلس.

وقال مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة خلال جلسة علنية طارئة لمجلس الأمن مساء الجمعة، إن بلاده تندد بأشد العبارات بممارسات الاحتلال التي أدت إلى سقوط شهداء وجرحى، وتدعو المجلس إلى التحرك لوقف الاعتداءات الصهيونية وحماية المدنيين الفلسطينيين.

من جانبه قال مندوب فلسطين السفير رياض منصور إن القوات الإسرائيلية ارتكبت مذبحة بشعة بحق الفلسطينيين، مشيرا إلى استشهاد 17 شخصا في غزة، تلا أسماءهم أثناء مداخلته بالجلسة.

وطالب منصور بمحاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم، ودعا مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته والتحرك فورا لحماية الشعب الفلسطيني، مشددا على أن الحراك الفلسطيني الذي بدأ الجمعة في الذكرى الـ42 ليوم الأرض حراك سلمي وسيتواصل حتى ذكرى النكبة يوم 15 مايو/أيار المقبل.

موقع قناة العالم