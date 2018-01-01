أسرار عسكرية حساسة عن الناتو بمبلغ 50 يورو فقط

السبت, 31 آذار 2018 الساعة 09:42 | سياسة, عالمي

أسرار عسكرية حساسة عن الناتو بمبلغ 50 يورو فقط

جهينة نيوز

حدثت القصة في منتصف شهر ايار من العام الماضي في استونيا حيث سرقت أسرار عسكرية حساسة من سيارة رئيس هيئة الأركان في استونيا و تحوي على معلومات حساسة عن الناتو و بشكل خاص عن مركز الدفاع الإلكتروني محفوظة على قرص كومبيوتر قابل للازالة.

و بحسب ما أفادت وسائل الاعلام الاستونية فقد غادر الضابط سيارته و عاد ليجد زجاج السيارة مكسور من الجانب الأيمن الخلفي حيث كان يوجد كومبيوتر و خمس اقراص حاسوبية قابلة للازالة , و بعد مراجعه تسجيلات كاميرات المراقبة تبين أن السارق مدمن مخدرات و قام ببيع المسروقات بمبلغ 50 يورو فقط و لكن تمكنت الشرطة من القبض على المشتري و حكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات و نصف.


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