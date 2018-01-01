جلسة مغلقة لمجلس الامن لبحث الوضع في غزة

جهينة نيوز

قال المتحدث الإعلامي باسم البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة، فيودور ستريجوفسكي، إن مجلس الأمن الدولي سيجتمع من أجل مناقشة الوضع في قطاع غزة بطلب من الكويت، بحسب وكالة "سبوتنيك".

وفي السياق ذاته، أكدت "رويترز" نقلا عن دبلوماسيين آخرين أن الكويت التي تتولى رئاسة مجلس الأمن في دورته الحالية هي التي دعت لانعقاد جلسة مغلقة لمجلس الأمن لمناقشة الأوضاع في قطاع غزة, في تصرف مستغرب لطلب جلسة مغلقة و يذكر ان دول غربية طلبت عدة جلسات لمجلس الامن لانقاذ ارهابيي الغوطة و لكن روسيا رفضت عقد اي جلسة مغلقة مما يشير الى أن الكويت تريد حفظ ماء وجه رعاة كيان الإحتلال الاسرائيلي.

وكان أفاد مسعفون في وزارة الصحة في قطاع غزة، بأن 12 فلسطينيا على الأقل استشهدوا وأصيب المئات في مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال مظاهرة سلمية هي الأكبر في السنوات الأخيرة.

وقرر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، "اعتبار السبت 31 اذار، يوم حداد وطني على أرواح الشهداء الفلسطينيين" .