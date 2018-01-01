فضيحة جديدة لتويتر

جهينة نيوز

حين تتصفح الفيسبوك تجد أن الأخبار التي تهتم بها و المواقع السورية و التي تزور صفحتها قد لا تظهر منشوراتها لديك الا اذا توجهت الى الصفحة, و لكن اذا قمت بالإعجاب بصفحة معارضة أياً كانت لن يفوتك منشور منها و بحسب التقنيين فإن ذلك سببه الدفع للترويج حيث يتم دفع مبالغ مالية لترويج المنشورات و لكن الصحفية كاتلين جونستون كشفت فضيحة جديدة في التويتر و هي كتم الحسابات من قبل الشركة.

و بحسب جونستون فإنها خلال تفقدها حسابها وجدت عدة أصدقاء قد تم كتم منشوراتهم فأعتقدت أنه خطأ و قامت بإلغاء الكتم بكونها لا تستعمل ميزة الكتم و تقوم بعمل حضر لمن لا ترغب به, و لكن بعد أن أخبرها أحد أصدقائها بأنه تعرض للأمر نفسه قامت بتفقد لائحة الحسابات المكتومة لتجد أن هناك حسابات قد تم كتمها دون علمها.

و قالت الصحفية من الواضح بأن هناك سياسة لمنع بعض الكتاب او الصحفيين من إيصال منشوراتهم لاصدقائهم بحيث يتم كتم الحسابات بدون علم صاحب الحساب, مما يشير الى إستعمال خوارزميات جديدة للرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي.

و يذكر أن الكثير من المستخدمين يحاولون نقل متابعيهم الى التلغرام أو موقع "VK.com" الروسي لضمان وصول المنشورات الى الأصدقاء و يتزايد إنتقال المستخدمين و بشكل خاص الى برنامج تلغرام الذي يعتبر أكثر أمناً.