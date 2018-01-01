أبراج يوم السبت 2018/3/30 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود ٣٠/ ٣: وقور وجاد لا يحب اظهار عواطفه يعتبرها نوعا من الضعف يحب السفر يهتم بالافكار التي ترفع من مستوى الانسانية يحب الافكار والمناقشات، حساس لدرجة تجعله يحتار بمعاملة الآخرين يميل للمواقف التراجيدية يحب التضحية والتفاني من اجل الحبيب، طاىش يميل للخصام، تحمل لك سنة ٢٠١٨ عدة عناوين منها علاقتك بالشركاء على كافة الاصعدة، لذلك لا تتردد لان السنة فيها واجبات مهنية تكثر الاعمال وتوسعها، تثبت جدارتك بالعمل، الفترة القادمة فيها شركاء اقوياء بحياتك سيكونوا بمجال مهني، كن مرن، عقد جديد وتعاون تخضع لامتحان، امور فيها ضجيج لكن تنهي اعمالك قبل انتهاء السنة، اذا شعرت بالتقصير انتبه لصحتك والعمود الفقري، سفر واغتراب وابداع.

جهينة نيوز-خاص:

الحمل: ينصب اهتمامك حول الشراكة، ابحث عن قاسم مشترك يجمعك بشريك عملي او عاطفي، يوم متوتر قد تتورط بأزمة او تضطر لإبطاء الأمور، غير نمطك اليوم لا توجه الانتقاد لاحد، الخصم اقوى منك

الثور: يتراكم العمل لديك حاول إنجاز ما بوسعك لا تهمل صحتك، لا تقحم نفسك بمواجهة مع زميل، احذر من التراجع الصحي، غير اولوياتك، لا تعاند واذهب باطرا للعمل تفاديا لاي تاخير بالعمل، تنتقل من مكان لمكان وتعمل بدل من احد او تاخذ عملك للبيت

الجوزاء: تشتد رغبتك بالتقرب من احبائك وتعزز علاقة معهم، فرصة مناسبة لمصالحة او تسوية او تعارف وارتباط، نشاطات متنوعة ثقتك بنفسك عالية وقدرتك على الاستيعاب عالية، فترة إيجابية

السرطان: منهمك بامور لها صلة ببيتك وعائلتك تحاول فرض وجهة نظرك على احد افراد عائلتك وبوسعك إدخال تعديل على المسكن، حاول ان تتصرف بدون عدائية ولا تخالف الارشادات تعاني من ارهاق نفسي وقد تسمع عتاب او لوم او كلام جارح

الاسد: تنشط بسفر واتصالات، كن اكثر صبرا على الطرقات، يوم مناسب لاجتياز امتحان او تعبر عن رأيك لكن بهدوء دون اثارة عداوات او تحفظات، لا تترك مجالا للغموض باستطاعتك مناقشة جميع الامور بهدوء

العذراء: فرصة لمكسب مالي من عمل إضافي، تسترد مال او تحصل على هدية، خفف من النفقات وناقش موضوع تمويل او قرض او تحصل على تسوية، تنفتح امامك النقاشات البناءة، هدية او مكسب مالي يشغل بالك.

الميزان: مشحون بالنشاط والحيوية وقادر على انجاز الكثير من مشاغلك، تفرض وجهة نظرك الاجواء واعدة، تحسب إيجابي انطلاقة عمل لصفحة جديدة تحمل فترة فيها اخبار جديدة تعيد نشاطك لحياتك اليومية، يوم جيد والقمر ببرجك.

العقرب: يصيبك التعب وتنجز ما بوسعك من العمل، تخلد للراحة وقد تكون الظروف غير مواتية او تحمل خسائر او مرض، لتكن هذه الغترة هادئة حتى تحصد النجاح تجنب التأجيل او الالغاء باللحظة الاخيرة.

القوس: تنشط اجتماعيا، يلتف الاصدقاء حولك تشارك بمناسبة سعيدة تتجنب الانتقاد، يناسبك العمل مع الاصدقاء والاهل انت بحاجة للتحالفات، تحصل على تأييد، وجه جديد او قديم لم تره منذ فترة، اجتماعي بامتياز نهارك.

الجدي: تتركز جهودك على عملك وعلاقتك بالمسؤولين، بوسعك إثبات جدارتك، يوم مناسب لمن يبحث عن عمل لان محيطك المهني والاجتماعي يتعاطفان معك، لا تتعامل بفوقية، مواجهة منافسة تتحلا بمنطق وعقل راجح، للبعض تعامل مع أطباء.

الدلو: تنشط بسفر واتصال بعيد، كن اكثر صبرا اثناء القيادة بالشارع، تعيش لحظات جميلة اكثر حظا، تختفي المنافسات لا تقف ساكنا تحرك لان نهارك يحكي بقصص فيها ممتلكات وسفر ومعاملات.

الحوت: منهمك بالمور المالية المشتركة، نفقات كثيرة فرصة لمكسب مصدره شراكة او تعويض تصرف دون تباطؤ، مخالفات قانونية وتعليمات تعيد امورك لنصابها لا ترفض المساعدة، نهار استشفائي ومرافقة مريض.