أردوغان مخاطباً فرنسا بعد عرضها وساطة للحوار مع «قسد»: من أنتم؟

جهينة نيوز:

رفضت تركيا اليوم (الجمعة)، أي وساطة فرنسية لاجراء حوار بين أنقرة و«قوات سورية الديموقراطية» (قسد)، التحالف العربي - الكردي الذي تهيمن عليه «وحدات حماية الشعب» الكردية والتي تعتبرها أنقرة منظمة أرهابية، وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مخاطباً الفرنسيين: «من انتم لكي تتحدثوا عن وساطة بين تركيا ومنظمة ارهابية؟».

وقدم الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون هذا العرض خلال لقائه وفداً من «قوات سورية الديموقراطية» في وقت متأخر الخميس.

إلا أن تركيا رفضت ذلك بشكل مطلق، في خطوة من المرجح ان تزيد التوترات بينها وبين فرنسا التي عبرت عن قلقها في شأن العملية العسكرية التركية التي تجري في شمال سورية.

وقال الناطق باسم الرئاسة التركية ابراهيم كالين: «نرفض أي جهد يهدف الى تشجيع حوار او اتصالات او وساطة بين تركيا وهذه المجموعات الارهابية»

وكان ماكرون قال إنه يأمل في بدء «حوار» بين الجانبين بمساعدة باريس والمجتمع الدولي.

المصدر وكالات