ورد الخال: مستوى الدراما اللبنانية تحت الأرض!

جهينة نيوز:

أعربت الممثلة ورد الخال عن موقفها من ظاهرة الوجوه الجديدة التي تجتاح الدراما اللبنانية. وقالت: "لست مع هذه الظاهرة، لأنهم يتعاملون مع التمثيل كموضة وفستان وعرض أزياء. انا أريد ان أوجّه كلامي حتى للممثلات اللواتي يعتبرن أنفسهن نجمات صف أول، أنتنّ لستنّ عارضات أزياء بل ممثلات".

وأضافت الخال في حديث لـ "الحسناء": "عادة تبدأ الفنانة عارضة أزياء ثم تصبح ممثلة، إذا اثبتت موهبتها، وليس العكس. وفي هذه الأيام نجد أن الفنانة تكون ممثلة ثم تتحول إلى عارضة أزياء. وهذا ما يجعل الوطن العربي يقول إنّ ممثلاتنا عارضات ولسن ممثلات، وهذا ما لا نلاحظه عند الممثلات السوريات والمصريات. المنافسة بين "مين شعرا احلا ومين فستانا احلا" ولذلك سقطت المصداقية".

وأكملت الخال: "بالنسبة إلى الممثلات الجديدات، فتتم الإستعانة بهن لاستعراض أشكالهن وجمالهن، وآخر ما هو مطلوب منهنّ هو إثبات موهبتهن. انا لا اشجع ذلك لانها ظاهرة تؤذي الدراما اللبنانية، وتؤثر على مستواها الذي أصبح تحت الأرض. لا احد يشاهد الدراما

المصدر MTV".