الناتو يرسل قوات الى منبج لحمايتها من هجوم للناتو !!!

الجمعة, 30 آذار 2018 الساعة 15:19 | سياسة, محلي

الناتو يرسل قوات الى منبج لحمايتها من هجوم للناتو !!!

جهينة نيوز

يستمر تبادل الأدوار بين دول الناتو التي تقودها الولايات المتحدة الامريكية كالقطيع و جديد تمثيليات قوات الاحتلال الأجنبي في سورية هو إعلان فرنسا العضو في الناتو نيتها إرسال قوات الى منبج لحمايتها من هجوم لتركيا العضو في الناتو, علماً بأن كل من فرنسا و تركيا كانوا شركاء في تدمير ليبيا و في إرسال السلاح و الارهابيين في سورية.

و وفقاً لمجلة ماريان الفرنسية فقد تعهد ماكرون بارسال القوات الفرنسية (التي تحصل على إمدادات من تركيا و تدخل الى سورية عبر تركيا ) الى منبج لحمايتها من تركيا و ذلك بعد لقاء ماكرون لوفد من حزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني.


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