مقتل و جرح جنود للتحالف الامريكي بعبوة ناسفة في سورية

جهينة نيوز

رغم تسرب معلومات عن عمليات ضد الاحتلال الامريكي في الرقة و ريفها لايزال الوضع ضبابي و لكن و للمرة الأولى يعلن التحالف الأمريكي عن مقتل اثنين من عناصره وجرح 5 آخرين في انفجار عبوة ناسفة في سوريا مساء أمس الخميس, دون أن يحدد المكان.

وكتب المتحدث باسم التحالف العقيد ريان ديلون في تويتر اليوم الجمعة: "قتل اثنان من أفراد قوات التحالف وجرح خمسة آخرون في انفجار عبوة ناسفة في سوريا في حوالي الساعة التاسعة مساء بتوقيت غرينيتش في 29 مارس الحالي".

وأضاف، أن المصابين تلقوا الرعاية الفورية ونقلوا لتلقي المزيد من العلاج.

وأشار المتحدث إلى أنه سيتم كشف أسماء القتيلين وفقا لتقدير السلطات الوطنية ذات الصلة، رافضا الإعلان عن تفاصيل الحادث، الذي قال إن التحقيق في ملابساته لا يزال مستمرا.