تباطؤ المشي يرتبط بالحالة الصحية للعقل..؟

جهينة نيوز:

حذّرت دراسة حديثة، أجراها باحثون في كلية لندن الجامعية في بريطانيا، من أنّ تباطؤ سرعة المشي لدى المسنّين يقدّم دلالات مهمّة عن حالتهم العقلية، وخصوصاً احتمال إصابتهم بالخرف.

وتتوافق الدراسة الجديدة مع دراسة فرنسية أجريت في كانون الأول 2015، وجدت أنّ تباطؤ سرعة مشي المسنّين يشير إلى احتمال إصابتهم بالألزهايمر.

ولكشف العلاقة بين سرعة المشي والخرف، فحص الباحثون أكثر من 4 آلاف شخص تزيد أعمارهم عن 60 عاماً. واستخدموا المعلومات التي جُمعت بين 2002 إلى 2015، وقيّموا سرعة المشي لدى المشاركين وعلاقتها بتطوّر خطر إصابتهم بالخرف.

ووجدوا أنّ المسنّين الذين يعانون تباطؤ سرعة المشي على مدى عامين كانوا أكثرَ عرضة للإصابة بالخرف.

وأثبتت الدراسة أنّ تباطؤ سرعة المشي صاحَبه تدهور في قدرة المواطنين على التفكير واتّخاذ القرارات والقدرات المعرفية، مقارنةً بمَن لم تتأثر سرعة المشي لديهم.