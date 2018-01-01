القطط أصبح لها فندقا في البصرة

الجمعة, 30 آذار 2018 الساعة 11:19 | منوعات, منوعات

القطط أصبح لها فندقا في البصرة

جهينة نيوز:

خصص فندقٍ جديد للقطط في البصرة، أنشَأه ويُديره طالبٌ في كلّية الطبّ البيطري بجامعة البصرة يُدعى أحمد طاهر مكي.

واستلهم مكي (22 عاماً) فكرة إنشاء فندق للقطط من فرطِ حُبّه منذ الصغر للحيوانات الأليفة، فحوَّل جزءاً من منزل أسرته إلى فندق يقول إنّه الأوّل من نوعه الذي يُخصّص لحيوانات في العراق.

وأشار مكي إلى أنّ الفندق يتكوّن من غرفتين، غرفة للحالات العادية، أو فندقة عادية، وغرفة للحالات المرضية معزولة عن البيت تماماً.

وأوضَح مكي أنّ الفندقة العادية فيها رفاهية ممتازة حيث توفّر خدمات التهوئة والنظافة والوقاية وتعقيم المكان للوقاية من الأمراض، كما توفّر مكان راحة وحشايا نوم وحمامات خاصة ومكاناً للّهو.

وتتّسع الغرفتان المخصّصتان للقطط لِما يصل إلى 30 قطة في وقتٍ واحد.


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