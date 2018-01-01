ماكرون: سندعم الأكراد في سوريا

جهينة نيوز:

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لوفد من مايسمى "قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة من واشنطن، دعم باريس لمسعى إعادة الاستقرار إلى شمال شرق سوريا في مواجهة تنظيم "داعش"، وقال مسؤولون أكراد إنه عبر عن الالتزام بإرسال قوات إلى المنطقة.

ويتعرض ماكرون لانتقادات في الداخل بشأن رده على عملية "غصن الزيتون" التركية ضد مسلحي وحدات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا.

وكان ماكرون التقى أمس الخميس وللمرة الأولى بوفد ضم ممثلين عن وحدات حماية الشعب الكردية، التي تحاول تركيا إبعادها عن حدودها، وذراعها السياسية حزب الاتحاد الديمقراطي، ومسؤولين مسيحيين وعربا.

وقال مكتب ماكرون وفقا للبيان: "أشاد الرئيس بتضحيات قوات سوريا الديمقراطية ودورها الحاسم ضد داعش". على حد تعبيره.

وأضاف "أكد لقوات سوريا الديمقراطية دعم فرنسا لمسعى إعادة الاستقرار إلى المنطقة الأمنية في شمال شرق سوريا في إطار نظام حكم شامل ومتوازن من أجل منع نهوض "داعش" مرة أخرى".