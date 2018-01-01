زلزال بقوّة ‭6.9‬ درجة يضرب ساحل بابوا غينيا الجديدة

جهينة نيوز:

وقع زلزال شدته 6.9 درجة قبالة الساحل الجنوبي لجزيرة نيو بريتين التابعة لبابوا غينيا الجديدة اليوم الجمعة، مما تسبب في بادئ الأمر في التحذير من تسونامي للسواحل المحيطة، لكن لم ترد تقارير فورية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

ووقع الزلزال على عمق منخفض قريبا من الساحل على بعد 162 كيلومترا تقريبا جنوب غربي مدينة راباول، وهي منطقة معزولة بدرجة أكبر كثيراً من المناطق الجبلية في البر الرئيسي للبلاد، حيث وقع زلزال شدته 7.5 درجة في 26 شباط الفائت وأسفر عن مقتل 100 شخص.

وأصدر مركز التحذير من أمواج المد في المحيط الهادي تحذيراً من حدوث (تسونامي) لساحل البلاد الذي يبعد 300 كيلومتر عن مركز الزلزال، لكنه قال بعد إن التهديد قد زال.

وقالت ديلي مايندينغ التي تعمل في قسم الاستقبال بفندق راباول بشرق نيو بريتين، على بعد حوالي 20 دقيقة من الساحل، إن النزلاء شعروا بالزلزال مما دفع العديد منهم للركوض إلى الخارج، لكن لم تحدث أضرار.

وقالت السلطات الاسترالية إنه ليس هناك تهديد للساحل الاسترالي من الزلزال الذي ورد في بادئ الأمر أن شدته 7.2 درجة.