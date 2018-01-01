طهران ترد على اتهامات السعودية الأخيرة

جهينة نيوز:

قال غلام خوشرو، سفير إيران في الأمم المتحدة، أن الاتهامات التي وجهتها السعودية لبلاده حول وجود دور لها في الهجمات الصاروخية للحوثيين ضد المملكة، تهدف إلى ما وصفه بـ"حرف الأنظار عن الجرائم في اليمن".

وجاء ذلك في رسالة وجهها خوشرو للأمين العام للأمم المتحدة، حيث قال فيها وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية: "اتهامات السعودية لإيران بوجود دور لها في الهجمات الصاروخية اليمنية على الرياض لا أساس لها، وأن الهدف من هذه الاتهامات هو حرف انظار الرأي العام عن الجرائم السعودية في اليمن".

وتابع قائلا: "هذه الاتهامات والتهديدات تتناقض مع ميثاق الامم المتحدة في حظر التهديد واللجوء الى القوة"، مطالباً السعودية بوقف سياساتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة، داعياً أطراف النزاع في اليمن لانتهاج السبل الدبلوماسية لحل وتسوية الازمة القائمة.