أبراج يوم الجمعة 2018/3/30 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

جهينة نيوز:

مولود ٣٠/ ٣: يرفض الأحلام وبناء القصور ويكره البطالة منطقي سوي وليس أناني ينشد الحق والعدل والنظام يهتم بالدراسات النفسية وما وراء الطبيعة، يهتم بأمور ذات طابع عملي لطيف المعشر لا يخالف القانون يمارس نشاطاته ينفذ أي شيء يتعلق بالسفر الفترة القادمة حماسي ويسجل تطور ويحصل على مركز سواء بعملها وبحياته، إرتقاء وانتصار وحماية قدرية لمولود اليوم ويحصل على عائدات مادية وزيادة في رواتبه، اتصالات شخصية سفر خارجي يقدم اقتراحات وعروض ويكون غير متكاسل حظ سعيد.

جهينة نيوز- خاص:

الحمل: ينصب اهتمامك على العمل ويتراكم عندك ممايضطرك لطلب مساعدة ويظهر لك شيء صحي في نهارك، اطلب مساعدة ومساء تمر بفترة فيها مواجهات تصرف بهدوء وتجنب التطرف مع الشركاء يكون الخصم اقوى منك او مخالفات قانونية كن حذرا انتبه لسلامتك وأمنك.

الثور: نهارك جيد لتجد حلا او تعرض افكارك وتسمع نصائح وتتعرف الى معلومة جديدة، حظ مالي وعاطفي وتهتم بقضية مهنية وتلعب الافكار دورا كبيرا لتجد حلا او تخرج من مأزق بسبب فيتراكم العمل او تغير مكان إقامتك او زوار او عمل بغير مكان.

الجوزاء: مشغول بامور بيتية فتضطر للعمل في البيت او تتواصل مع احد افراد عائلتك او تعيش حياة شخصية فيها غضب داخلي او بعض التصليحات والاعطال لكنك سترتاح كثيرا تمارس هواياتك وتزداد شعبيتك، للبعض اخبار جيدة من الاولاد، مواضيع فيها مطالبة وتبرير وتفسير تطل على بعض العلاقات الجديدة، اخبار معنوية او مادية مساء.

السرطان: تهدئة خواطر هناك من يحركك احتكاكات عاطفية فيها مقابلات وانجازات ونجاح، طاقة كبيرة لتستمر بالحركة والتنقلات والمقابلات، مشكلة تظهر قد تكون زوجية او عائلية، امور تتعلق بممتلكات عقارية او تطالب بحق شخصي لك.

الأسد: رغبة بالتودد تميل للشكوك وعدم إعطاء الثقة، حظ سليم وتعيد لنفسك البهجة تسودك الرومنسية خصوصا انك تطل على مشروع شخصي جديد، تتلقى عرض يرضيك بامور مالية وتفتح حسابات مالية، مساء تلبي دعوات اجتماعية فيها اخبار جيدة ولقاء مهم مفاجآت وتكون متحمسا.

العذراء: القمر ببرجك حتى ساعات المغيب تشعر بالنشاط ومساء تركز على اوضاعك المالية، تحقق ربح لكن تحتاج الكثير من الجهود للنقاشات حتى لا تصطدم بفريق معادي او تميل لبعض الاحقاد، تدرس خطواتك مساء.

الميزان: تحتار بامرك وترغب بتغيير ما وتشعر بعدم الانتماء، بوصول القمر لبرجك تحيط نفسك بالايجابيين الذين يؤثرون على اعصابك، تشعر بالنشاط وتركز اهتمامك على الاوضاع المالية وتحصل على فرصة تحقق من خلالها ربح، خطواتك مدروسة مساء جوك جميل تحسن تدريجي بالاوضاع مع تعويض.

العقرب: لليوم الثاني نهارك جيد يحمل لك قضية وافكار غنية تتلقى صداها قد تنخرط بعمل جماعي وتقدم خدمات مجانية وتتلقى دعوات، تشعر بحاجة للراحة والاسترخاء ويصعب عليك التفاهم مع الاخرين وتعيش بعض الارباك، لا تتفوه بكلام ينقلب سلبا عليك انتظر، مساءا وضعك سيء، يوم لك ويوم عليك.

القوس: تهتم بعملك وتطرح تحديا تثبت جدارتك والجو العام يحمل لك بلبلة واعادة نظر وتثبيت بالاراء لان نوايا الاخرين تجاهك سلبية ، وضعك افضل والرعاية الربانية تظهر بدعوات مساء، تحتفل بدعوة او مشاركة مع الاصدقاء بانتقال القمر للميزان، الفترة المسائية تقضي وقتا سعيدا مع الاصدقاء، ارباكات تتحول الى احتفالات.

الجدي: من الصباح تكافا على عمل او تفرح بتقدير ومناسبة مهمة مع الاصدقاء وتسمع معلومات مهمة غير منتظرة، وضعك جيد استقبال زوار توديع زوار معاملات او عملية بيع وشراء تكون رابحا بها، حافظ على سمعتك بين المعنيين عنك فقد يظهر شيء اضطراري عندك مساء.

الدلو: مغامرة مالية او خبر جيد يتعلق باعمالك او بعلاقات عائلية احرص على التفاصيل وراعي صحتك وسلامتك، مساء تدخل مرحلة جديدة من التغييرات تنقل او فكرة سفر او تعزيز علاقات وطموحات، تكسب مركز جديد وتركز على طموحاتك، قوتك باتصالاتك ومركزك.

الحوت: نهارك يحمل صعوبة على صعيد شراكة لا تستعترض العضلات في احاديث صاخبة حاول البحث عن الحل واعد النظر بالشراكة وابحث عن حليف قوي، مساء الوضع في تحسن تدريجي خياراتك تقوى تضطر لعمل حسابات والوضع افضل، تتصالح مساء، تعدل مناهجك ميلك للانسحاب يتغير وتلبي الدعوات وترافق مريض او تتابع امورك الصحية.