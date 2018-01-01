هكذا خرقت طائرات العدو الإسرائيلي المجال الجوي الإيراني – خيال علمي

جهينة نيوز

تستمر ثلاث صحف عربية بنقل الأخبار من وحي الخيال العلمي و بشكل خاص صحيفة السياسة الكويتية التي من يتابعها يعتقد ان لها مراسل مع كل قيادي في المقاومة اللبنانية, و صحيفة الجريدة الكويتية التي تنشر إشاعات لا ترقى الى مستوى المنطق لدى القراء فضلاً عن الخبراء.

و جديد الصحيفة الكويتية التي إستقبت كذبة نيسان بيومين أن طائرتي اف-35 لكيان الاحتلال الاسرائيلي خرقتا الأجواء السورية و العراقية و الايرانية و عادوا و لم يتمكن أي رادار من رصدهم بما فيها الرادارات الروسية.

و يذكر أن الطيران الأمريكي نفسه لو تمكن من خرق الاجواء الايرانية دون أن تكشفه الرادارات لشنت الولايات المتحدة حرباً على إيران منذ سنوات بعيدة فيما إعترف كيان الإحتلال الصهيوني سابقاً بأن المضادات الجوية السورية هاجمت طائرة اف-35 في الأجواء السورية و إدعت بأن الصاروخ لم يصيبها فيما قال موقع عسكري متخصص ان الطائرة أصيبت و خرجت من الخدمة و أثبت ذلك أنه في ذات اليوم إدعى كيان الاحتلال الصهيوني أن طائرة اف-35 خرجت من الخدمة بسب سرب طيور فيما هذه الطائرات لا تتأثر بالطيور في حال تصادمت بها و هو ما يؤكد أن الدفاعات السورية أخرجت الطائرة من الخدمة.