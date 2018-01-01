ترامب: سنسحب القوات الامريكية من سورية قريبا

جهينة نيوز

أكد الرئيس الامريكي دونالد ترامب مساء اليوم خلال خطاب له في ريتشفيلد – اوهايو أن قوات الولايات المتحدة الامريكية العسكرية ستنسحب من سورية قريباً.

و قال ترامب امام حشد شعبي: "نحن سنخرج من سورية في وقت قريب جداً و ندع الآخرين يعتنون بها ".

و أضاف ترامب: بعد هزيمة داعش يمكن للولايات المتحدة الامريكية سحب قواتها , و أكد بأنه قريبا سيتم السيطرة على الارض التي يسيطر عليها داعش بنسبة مئة بالمئة.

فيما لم يعلن ترامب عن موعد رسمي للخروج من سورية, و عن الجهة التي عناها بكلامه بانها ستعتني بالاراضي التي حررها حسب زعمه.

و يذكر ان تصريح ترامب جاء بالتزامن مع انباء عن ارسال تعزيزيات عسكرية لقوات الاحتلال الامريكية الى التنف و انباء عن إنشاء قاعدة عسكرية جديدة للاحتلال الامريكي في دير الزور.