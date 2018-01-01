ترامب: سنسحب القوات الامريكية من سورية قريبا

الخميس, 29 آذار 2018 الساعة 23:41 | سياسة, عالمي

ترامب: سنسحب القوات الامريكية من سورية قريبا

جهينة نيوز

أكد الرئيس الامريكي دونالد ترامب مساء اليوم خلال خطاب له في ريتشفيلد – اوهايو أن قوات الولايات المتحدة الامريكية العسكرية ستنسحب من سورية قريباً.

و قال ترامب امام حشد شعبي: "نحن سنخرج من سورية في وقت قريب جداً و ندع الآخرين يعتنون بها ".

و أضاف ترامب: بعد هزيمة داعش يمكن للولايات المتحدة الامريكية سحب قواتها , و أكد بأنه قريبا سيتم السيطرة على الارض التي يسيطر عليها داعش بنسبة مئة بالمئة.

فيما لم يعلن ترامب عن موعد رسمي للخروج من سورية, و عن الجهة التي عناها بكلامه بانها ستعتني بالاراضي التي حررها حسب زعمه.

و يذكر ان تصريح ترامب جاء بالتزامن مع انباء عن ارسال تعزيزيات عسكرية لقوات الاحتلال الامريكية الى التنف و انباء عن إنشاء قاعدة عسكرية جديدة للاحتلال الامريكي في دير الزور.


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  1. 1 عدنان احسان- امريكا
    30/3/2018
    00:04
    تحليل لخطاب ترمب
    ترمب ينتظر نتائج الانتخابات العراقيه ويعرف جيدا ماهو الخطاب السياسي للقوى السياسيه الصاعده في العراق وجاءت قرارات ترمب الان حتي لا يصبح المشهد انه اجبرو علي الانسحاب و يعرف جيدا لم يبقي لامريكا شى في سوريه وفي المنطقه وهو ان اردوغان سحب البساط من الدور الامريكي بحجه الورقه الكرديه التي راهن عليها الامريكان فشلوا في كيفيه فهمها واستغلالها واردوغان وعد الامريكان بان يكون هو الوكيل لما تبقي من الدور الامريكي اذا ارحلوا وان المقصود بالاخرين في خطاب ترمب هو الدور التركي اوقد يراهن على تغيرات جديده في المشهد التركي فامريكا لم تخسر بعد كل شى في تركيا ، ولكن ترمب لا يعلم ان الهامش الذي يلعب به اردوغان اليوم سيتقلص اي كانت الظروف وسيعود لحجمه الطبيعي وخطاب ترمب ليس الا اقرار وتبريرللهزيمة

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