القوات اليمنية تتمكن من صد هجوم واسع للجيش السعودي و القوات السودانية

الخميس, 29 آذار 2018 الساعة 23:13 | سياسة, عربي

القوات اليمنية تتمكن من صد هجوم واسع للجيش السعودي و القوات السودانية

جهينة نيوز

شنت قوات الجيش السعودي معززة بمرتزقة الجيش السوداني عدة هجمات واسعه شمال ميدي اليمنية, و تمكنت قوات الجيش اليمني و اللجان الشعبية من صد جميع الهجمات التي بدأت من الساعه السادسة من صباح اليوم و استمرت حتى الثاللثة مساء معززة بالطيران الذي شن أكثر من 22 غارة جوية بالتزامن مع غارات جوية إجرامية على المدنيين في صعدة.

و أكدت المصادر بأن الجيش اليمني تمكن من تدمير دبابة و اليتين تدمير كامل اضافة الى احراق اليتين لنقل الجنود و كبد قوى العدوان السعودي السوداني خسائر فادحة بالأفراد, و لم تتمكن القوات السعودية او السودانية من تحقيق اي انجاز خلال الهجمات.

و كان طيران العدوان السعودي الامريكي قد شن غارات على مدينة صعدة حيث إستشهد أربع نساء و رجل و اصيب ثمان مدنيين آخرين بالقصف السعودي.


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