لافروف يعلن التوصل لاتفاق على إرسال بعثة تقييم أممية إلى الرقة

جهينة نيوز

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أنه تم التوصل لاتفاقية بشأن إرسال بعثة تقييم أممية إلى مدينة الرقة السورية.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا: "فقط الآن بعد مطالب متكررة تم التوصل لاتفاقية بمشاركة الحكومة السورية بشأن إرسال بعثة تقييم أممية إلى الرقة​​​".

وأعلنت موسكو ودمشق مرارا أن الوضع الإنساني في الرقة حرج، كما أعلن المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، في نوفمبر الماضي، أن الأمريكيين وحلفاءهم يحاولون "إخفاء التداعيات الخطيرة لعمليتهم العسكرية" في الرقة.

وفي سياق اخر من جهتها، طالبت وزارة الخارجية الروسية، الدبلوماسيين الأمريكيين بمغادرة الأراضي الروسية قبل الـ5 من أبريل القادم، كما وجهت مذكرة إلى القنصلية الأمريكية في مدينة سان بطرسبورغ الروسية بالتوقف عن تقديم خدماتها وإخلاء المبنى خلال يومين.

وأكدت الخارجية الروسية أن 60 دبلوماسيا أمريكيا سيؤمرون بمغادرة روسيا، وذكرت أن 58 منهم يعملون في السفارة الأمريكية في موسكو، والاثنان الباقيان يعملان في الدائرة القنصلية الأمريكية في مدينة يكاترينبورغ.

قال لافروف في مؤتمر صحفي مع المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا في موسكو: "نعتزم كذلك إغلاق القنصلية الأمريكية في سان بطرسبورغ".

وأضاف: "السفير هانتسمان ومساعد وزير الخارجية سيرغي ريابكوف مجتمعان في الوزارة، للتفاهم على الإجراءات الواجب اتخاذها لتنفيذ القرار الروسي بالرد".

وأشار لافروف إلى أن وزارة الخارجية الروسية استدعت السفير الأمريكي لدى موسكو جون هانتسمان، لإبلاغه بالخطوات الدبلوماسية التي اتخذتها موسكو ردا على قيام واشنطن بطرد 60 دبلوماسيا روسيا وإغلاق القنصلية في مدينة سياتل تضامنا مع بريطانيا.

وشدد الوزير الروسي على أن بلاده "سترد بالمثل على الدول التي طردت دبلوماسيينا".

وقال لافروف: "سنرد بالمثل على أي خطوات عدائية ضد أفراد البعثات والمنشآت الدبلوماسية في الولايات المتحدة".