الجامعة السورية الخاصة تطلق الأسبوع الثقافي (اقرأ) برعاية ذهبية من بنك البركة سورية

جهينة نيوز:

إيماناً منه بأهمية دعم الثقافة وتمكين اللغة العربية للجيل الناشئ قام بنك البركة سورية برعاية الأسبوع الثقافي (اقرأ) الذي أطلقته الجامعة السورية الخاصة.

وبهذه المناسبة صرح الأستاذ محمد عبد الله حلبي الرئيس التنفيذي لبنك البركة سورية: " أن اللغة العربية تعاني من تحديات عِدَّة ، يمكن إجمال أهمها في التهميش والتشويش والتشويه , ومن هنا أولينا أهمية لمحور دعم الثقافة ضمن برنامج البركة للمسؤولية الاجتماعية".

وأكد رئيس الجامعة السورية الخاصة الدكتور نزار ابراهيم في كلمة له خلال افتتاحه المعرض أن اللغة العربية تمتلك خصائص حياتية تعكس الثقافة العربية وإمكانيات المجتمع واعتقاداته وأفكاره مشيراً إلى دور الجامعة في تعزيز الانتماء للغة العربية.

يذكر أن الفعالية تهدف إلى الاحتفالبيوماللغةالعربية ضمن الأسبوع وذلك من خلال خلقبيئةثقافيةمتنوعة للشباب تعزز وعيهم بلغتهموثقافتهم،والعملعلىبناءالكفاءة اللغوية لديهم من خلال معرض للكتاب وورشات عمل ومسابقات إضافة إلى القيام بورشات تدريبية تعنى بمهارات سوق العمل وذلك بهدف إعداد كفاءات مؤهلة للعمل في القطاعين الخاص والعام.