الصين على وشك إنهاء خلاف مع الفاتيكان دام 70 عاما

جهينة نيوز:

تقترب بكين والفاتيكان من إبرام "اتفاق تاريخي" خلال أيام، بشأن تعيين الأساقفة في الكنيسة المرتبطة بالنظام الشيوعي، وذلك بعد نحو 70 عاما من الخلاف.

وقال الأمين العام لمؤتمر أساقفة الصين المونسينور غو جينكاي في تصريحات نقلتها صحيفة "غلوبال تايمز" الرسمية، إن المفاوضات "أصبحت في مراحلها الأخيرة".

وأضاف: "إذا جرى كل شيء على ما يرام، يمكن أن يوقع الاتفاق اعتبارا من نهاية الشهر الجاري"، أي السبت على أبعد حد.

وباشر الفاتيكان المفاوضات مع بكين قبل 3 سنوات. ويبدو أن الطرفين اقتربا من إزالة عقبة كبيرة، وهي مسألة تعيين الأساقفة.

وكان مصدر قريب من المفاوضات، قال لوكالة فرانس برس الشهر الماضي، إن الاتفاق يقضي بأن يعترف الفاتيكان بسبعة أساقفة عينتهم الحكمة الشيوعية، على أمل أن تقبل بكين بسلطة البابا كرئيس للكنيسة الكاثوليكية في الصين.

ولا يقيم الفاتيكان وبكين علاقات دبلوماسية منذ عام 1951، بينما ينقسم الكاثوليك الصينيون الذين يبلغ عددهم نحو 12 مليون شخص، بين كنيسة "وطنية" يدير النظام شؤونها، وكنيسة سرية لا تعترف بغير سلطة البابا.

وقبل الفاتيكان في الماضي بعدد من الأساقفة الذين عينهم النظام في بكين رسميا.