ميسي يعود إلى الملاعب من جديد

جهينة نيوز:

عاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي جزئيا إلى التدريب مع ناديه برشلونة الإسباني الخميس، ليمنح جرعة ثقة للفريق الكتالوني المدعو إلى مواجهة روما الإيطالي في الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الأسبوع المقبل.

وغاب ميسي عن المباراتين الوديتين لمنتخب الأرجنتين ضد إيطاليا (2-صفر) الأسبوع الماضي وإسبانيا (1-6) الثلاثاء، مع تقارير عن معاناته من مشكلة عضلية.

وقال برشلونة، عبر حسابه على موقع "تويتر"، إن ميسي شارك في تدريبات الفريق "لينضم بالتالي إلى كوكبة من اللاعبين الذين عادوا بعد المشاركة مع منتخباتهم الوطنية خلال فترة المباريات الودية الدولية".

ولأن برشلونة الذي لم يخسر في الدوري المحلي حتى الآن، ويتفوق في صدارة الترتيب بفارق 11 نقطة عن منافسه المباشر أتلتيكو مدريد، يتوقع ألا يخاطر مدرب النادي الكاتالوني إرنستو فالفيردي بإشراك النجم الأرجنتيني (30 عاما) ضد إشبيلية السبت، ليكون في كامل جاهزيته لمواجهة ضيفه روما، في المباراة المقررة الأربعاء 4 أبريل.

وكان فالفيردي أعرب عن شعوره بـ "الهدوء" في ما يتعلق بالوضع الصحي لميسي، قائلا إنه "يعاني من مشكلة طفيفة لكننا نأمل ألا تكون خطيرة