جهينة نيوز:

قال المبعوث الروسي إلى أفغانستان إن كلا من طالبان وموسكو، سخرتا من مزاعم الولايات المتحدة، بقيام روسيا بتسليح الجماعة المتطرفة.

وقال زامير كابولوف إن ممثلين عن روسيا وطالبان سخروا من المزاعم خلال محادثاتهم مع طالبان قائلين أنهم يشترون بشكل غير قانوني كل الأسلحة التي يحتاجون إليها من الحكومة الأفغانية والشرطة، ولايحتاجون سوى المال فقط للحصول على الأسلحة. وأضاف أن المفاوضين الروس قالوا مازحين: "آسفون، ليس لدينا نقود."

وقال كابولوف، في مؤتمر صحفي في موسكو الخميس، إن الاتصالات بين روسيا وطالبان تهدف إلى ضمان سلامة المواطنين الروس في أفغانستان، وتشجيع الحركة على الانضمام لمحادثات السلام.

وأكد أنه من المستحيل تحقيق السلام في أفغانستان دون إشراك طالبان، معربا عن أمله في انضمامهم إلى جولة جديدة من المفاوضات التي تستضيفها روسيا.