اسانج يسبب باضطرابات لموظفي السفارة الإكوادورية في لندن

جهينة نيوز:

قال مصدر مقرب من "ويكليكس" إن قطع السفارة الإكوادورية جميع الاتصالات عن جوليان أسانج جاءت إثر انتقاده للحكومة الألمانية في تغريدة.

وأضاف المصدر أن "الخطوة التي اتخذتها السفارة الإكوادورية بقطع جميع الاتصالات عن جوليان أسانج جاءت نتيجة لتصريحاته بشأن اعتقال الزعيم الكتالوني كارلوس بوتشديمون.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، انتقد أسانج عبر تغريدة له، الحكومة الألمانية لتنفيذها قرار القبض على الزعيم الكتالوني الهارب المطلوب من الحكومة الإسبانية بتهمة التمرد والتحريض على الفتنة ودوره في تنظيم استفتاء الاستقلال في كتالونيا.

وقارن أسانج القرار الذي اتخذته برلين بنفس الأسلوب الذي اتبعته ألمانيا النازية قبل عقود عندما اعتقلت الزعيم الكتالوني السابق لويس كومبانيس وسلمته للحكومة الفاشية الإسبانية بقيادة فرانشيسكو فرانكو سابقا.

وطالبت وزارة الخارجية الإكوادورية أسانج إثر هذه المقارنات، بحذف الرسالة إلا أنه رفض ذلك، مما حمل الإكوادرو على قطع جميع أشكال الاتصال الخارجي والإنترنت عن أسانج في مقر إقامته في سفارة الإكوادور في بريطانيا ولم يعد يسمح له حتى بمقابلة الزوار في السفارة.

وكانت الإكوادور أعلنت الأربعاء، أنها قطعت الاتصالات عن جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس، واللاجئ إلى السفارة الإكوادورية في لندن والمقيم فيها منذ 2012، بسبب مواقفه التي أزعجت كيتو.

وأفادت التقارير بأن سفارة الإكوادور في لندن قامت بتثبيت أجهزة تشويش إلكترونية لمنع جميع الاتصالات اللاسلكية في مقرها بعد ساعات من صدور تصريحات مصدرها أسانج تسببت بإحراج شديد لحكومة الإكوادور.

وقال المصدر إن أجهزة التشويش تسببت في اضطرابات لموظفي السفارة الذين لم يعد باستطاعتهم استخدام هواتفهم المحمولة بسبب انقطاع الاتصال.

وحذرت السلطات الإكوادورية من أنها يمكن أن تتخذ "إجراءات أخرى" إذا كرر أسانج الإخلال بتعهده عدم التدخل في علاقات الإكوادور بدول أخرى بينها الولايات المتحدة.

وكانت السلطات الألمانية أوقفت الرئيس المقال لإقليم كتالونيا الإسباني كارليس بوتشديمون، بعد إصدار مدريد مذكرة اعتقال أوروبية بحقه.