الخارجية الروسية: هناك فرص لتحقيق تقدم في المفاوضات مع «جيش الإسلام»

جهينة نيوز:

بدأت التحضيرات لتجهيز 10 حافلات من الدفعة السادسة لرحيل المسلحين عن بلدات عربين وزملكا وجوبر وعين ترما باتجاه إدلب شمالي سوريا.

وستستغرق عملية إجلاء مسلحي عربين وزملكا وعين ترما وجوبر أكثر من 3 أيام، وأن المفاوضات جارية بين الجانب الروسي والسوري من جهة، وجيش الإسلام حول مدينة دوما آخر معاقل المسلحين في الغوطة الشرقية .

حيث قالت الخارجية الروسية: هناك فرص لتحقيق تقدم في المفاوضات الجارية بشأن خروج «جيش الإسلام» من الغوطة.

من جهة أخرى أفادت مصادر خاصة بحسب موقع «روسيا اليوم» بأنه لا يوجد لدى الجيشين السوري والروسي أي نية لبدء أي عمل عسكري في دوما وإنما تم نشر القوات على أطرافها للضغط على المسلحين وتعجيل إنجاز الاتفاق.

من جهتها أشارت وكالة أنباء "سانا" السورية صباح اليوم الخميس إلى استمرار التحضير لإخراج دفعة جديدة من المسلحين وعائلاتهم من جوبر وزملكا وعين ترما وعربين في الغوطة الشرقية تمهيدا لنقلهم إلى إدلب.

وكانت قيادة "جيش الإسلام" قد طلبت أثناء المفاوضات السماح لمسلحيها بالانسحاب إلى منطقة القلمون عند الحدود السورية اللبنانية، أو إلى محافظة درعا جنوب البلاد، مع احتمال تسوية أوضاع عشرات المسلحين للبقاء في دوما بعد عودة مؤسسات الحكومة إليها.