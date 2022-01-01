زاخاروفا: وجود الإرهابيين بالغوطة الشرقية قارب على الانتهاء

جهينة نيوز:

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن عملية مكافحة الإرهاب في الغوطة الشرقية قاربت على الانتهاء معربة في الوقت ذاته عن قلق موسكو حيال محاولات واشنطن إطالة أمد وجودها العسكري في سورية.

وأوضحت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي في موسكو اليوم الخميس أن روسيا بالتعاون مع الحكومة السورية والهلال الأحمر العربي السوري أمنوا إخراج أكثر من 135 ألف شخص عبر الممرات الآمنة ممن كانت تحتجزهم التنظيمات الإرهابي في الغوطة الشرقية.

وقالت زاخاروفا: “إن استمرار توجيه الاتهامات للحكومة السورية ولروسيا باستخدام القوة بصورة عشوائية واستهداف المدنيين هو افتراء مطلق يدعي مروجوه أنهم يهتمون بمصير المدنيين لكن كذبهم في الواقع يخلق معوقات للتوصل إلى الحلول التفاوضية وإنقاذ الأرواح البشرية”.

ودعت زاخاروفا المنظمات الأممية إلى مواصلة تقديم المساعدات للمتضررين في الغوطة الشرقية بعد تحريرها من الإرهاب “بنفس الحماس الذي كانت تقوم به عندما كانت الغوطة تحت سيطرة التنظيمات الإرهابية”.

وأعربت زاخاروفا عن قلق روسيا حيال الأنباء عن محاولات الولايات المتحدة وحلفائها إطالة أمد وجودها العسكري غير القانوني في سورية بما في ذلك عبر نقل معدات عسكرية ثقيلة إلى منطقة التنف الخاضعة للسيطرة الأمريكية جنوب البلاد والتي حددت واشنطن حدودها بشكل تعسفي.