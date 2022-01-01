بالفيديو... لعبة خارقة للاعب كرة سلة في ثانيتين

جهينة نيوز:

أهدى البرازيلي باولينيو بوراسيني فريقه الفوز بتسجيله 4 نقاط بآخر ثانيتين من اللقاء أثناء مباراة بالدوري البرازيلي لكرة السلة أمام الضيف "باورو"

وكانت النتيجة تشير لتقدم الضيوف بفارق ثلاث نقاط بنتيجة 77-80، قبل ثانيتين فقط من نهاية المباراة، عندما تحصّل باولينيو على رميتين حرتين.

وسجل الأولى ليقلص الفارق إلى نقطتين، وفي الرمية الثانية تقصد رمي الكرة بدقة متناهية بالإطار الدائري للسلة، لترتد إلى جانب الملعب حيث كان ينتظرها ليسدد من خارج القوس مسجلا ثلاث نقاط ليقلب النتيجة لمصلحة فريقه 81-80 في ثانيتين فقط، وسط ذهول وفرحة عارمة من زملائه والمشجعين على المدرجات