الفرعون توت عنخ آمون لم يكن مدللا

جهينة نيوز:

كشف بحث علمي جديد أن الفرعون الشهير توت عنخ آمون، لم يكن طفلا مدللا كما يشاع، بل كان مقاتلا شرسا خلال الحروب.

وكشفت الوسائل التكنولوجية الحديثة عن ندبات معارك في الدرع الجلدي الخاص بالفرعون الشاب الذي قتل في الثامنة عشر من عمره.

ووفقا لما نشرته صحيفة Daily Mail، باتت الصورة النمطية المأخوذة عن توت عنخ أمون بأنه الطفل الهزيل المريض، غير صحيحة.

وقالت الباحثة لوسي سكينر من من جامعة نورثامبتون: "من الممكن رؤية التآكل بطول أطراف الحراشيف الجلدية، ما يدل على أن الدرع استخدم بقدر كبير".

وكان توت عنخ آمون يبلغ من العمر ثمانية أو تسعة أعوام عندما نصب على العرش في عام 1332 قبل الميلاد، وتوفي بعد حوالي عشرة أعوام من هذا التاريخ.