سقوط قمر صناعي وهذه هي الدول المحتمل أن يسقط فوقها!

جهينة نيوز

التقط رادار في محطة فضاء ألمانية حركة غير طبيعية لمحطة فضاء صينية تعرف باسم"Tyangun-1"، لتنشر المحطة مقطع فيديو عن حركة هذه المحطة.

ونشرت المحطة الألمانية مقطع فيديو حول حركة غير طبيعية للمحطة الفضائية، ودورانها بسرعة كبيرة حول محورها.

وتم استخدام رادار هوائي عملاق بقطر 34 مترا بالقرب من مدينة بون الألمانية لرصد تحركات المحطة، لتحديد سرعة سقوطه ومكان وزمان اختراقه للمجال الجوي للأرض.

ووفقا لتوقعات وكالة الفضاء الدولية، فإن المحطة ستدخل الغلاف الجوي للأغرض بين صباح 31 مارس/آذار و1 أبريل/نيسان.

وحددت وكالة الفضاء الأماكن التي من الممكن أن يطالها حطام المحطة وهي دول البرتغال، إسبانيا، إيطاليا، اليونان، تركيا، الصين، أستراليا، أفريقيا، أمريكا، المكسيك.