بالصور.. أطول جسر بحري في العالم والمواصفات خيالية

جهينة نيوز:

أعلنت شركة بناء صينية عن بناء أطول جسر في العالم، بطول 55 كيلومترا ويربط كلا من هونغ كونغ تشوهاي وماكاو بعضهما ببعض.

الجسر الجديد قادر على تحمل هزة أرضية بقوة 8 درجات وصالح للاستخدام لـ120 سنة على الأقل، بحسب ما صرح القائمون عليه.

بلغت الكلفة الاجمالية للجسر حوالي 110 مليون يوان أي ما يعادل 14.16 مليون يورو، واستمر بناء الجسر لمدة 8 سنوات حيث تم إنشاء ثلاث جزر اصطناعية و نفق تحت الماء.

العمل على إنشاء الجسر بدأ في 2009 وتمت فيه مراعاة المتطلبات البيئية لعدم إلحاق الضرر بالثروة البحرية، وتم الإنتهاء من أعمال البناء الرئيسية في تموز 2017. استخدم في بنائه420 ألف طن من الفولاذ وهو مايكفي لبناء 60 برج إيفل. ومن المتوقع أن يدخل الجسر نطاق الخدمة قبل نهاية العام الحالي.