منع طائرة مصرية من الهبوط في بغداد!

جهينة نيوز

أفاد مصدر مطلع اليوم الخميس، بأن رئيس سلطة الطيران المدني العراقي عباس عمران منع شركة النيل المصرية من الهبوط في مطار بغداد الدولي، دون أن يكشف عن سبب ذلك.

وقال المصدر: إن "سلطة الطيران المدني العراقية منعت اليوم طائرة شركة النيل من الهبوط على مدارج مطار بغداد الدولي"، مشيرا إلى أن المنع جاء "من دون سابق إنذار".

وأضاف المصدر أن "الشركة من جهتها قررت الاحتفاظ بحق الرد بالمثل"، لافتا إلى أن الشركة المصرية "ستخاطب الجهات المختصة المصرية للتعامل مع الطائرات العراقية وفقا للمذكرة الموقعة بين الطرفين ما لم يتم تفسير وتوضيح أسباب ذلك".

المصدر: "السومرية"