لوحة لـ فان جوخ بملايين الدولارات

جهينة نيوز:

من المتوقع أن تجلب لوحة لمنظر طبيعي رسمها الفنان الهولندي فنسنت فان جوخ عرضت في باريس يوم الأربعاء ما بين ثلاثة وخمسة ملايين يورو (3.7 مليون دولار و 6.1 مليون دولار) عند طرحها في مزاد سيقام في حزيران المقبل

رسم فان جوخ اللوحة عام 1882 في مرحلة مبكرة من مسيرته الفنية. واستلهم فيها مشاهد الريف حول لاهاي التي قضى فيها فترة قصيرة لكن كان لها عظيم الأثر في أسلوبه الفني.

وتعتبر هذه اللوحة الوحيدة التي تتضمن مناظر طبيعية في تلك المرحلة من مسيرة الفنان فقد اشتملت على الكثير من العناصر التي أصبحت لاحقا علامة مميزة لأسلوبه.