نادي لاتسيو يخسر 2 مليون يورو في احتيال الكتروني

جهينة نيوز:

قالت صحيفة إل تييمبو الإيطالية يوم الأربعاء إن نادي لاتسيو لكرة القدم تعرض لعملية احتيال على الإنترنت كبدته خسارة 2 مليون يورو تم إرسالهم لمجهولين انتحلوا صفة مسؤولي نادي فينوورد الهولندي.

وتبقت دفعة أخيرة من قيمة بيع فينوورد للمدافع الهولندي الدولي ستبفان دي فراي للاتسيو عام 2014 كان النادي الإيطالي يستعد لسدادها قبل نهاية الموسم الجاري في أيار المقبل.

وأنشأ قراصنة إلكترونيون حساباً وهمياً حمل شعار فينوورد وطالبوا من خلاله مسؤولي لاتسيو بتحويل المبلغ إلى حساب بنكي ذُكر بمتن الرسالة الإلكترونية.

وبالفعل قام لاتسيو بتحويل 2 مليون يورو للحساب المذكور ولكنهم فوجئوا بتأكيد مسؤولي فينوورد أن الأموال لم تصل لحساب النادي الهولندي، كما نفوا علمهم بالرسالة الإلكترونية التي وصلت للاتسيو عبر العنوان البريدي الوهمي.

وقالت الصحيفة الإيطالية إن محقق الادعاء قام بتعقب التحويل وأكد أن الحساب الذي تلقى أموال الدفعة هولندي ولكنه لا يمت لنادي فينوورد بصلة.

وتأتي الخسارة المادية الكبيرة بعدما أعلن دي فراي عن نيته عدم تجديد تعاقده مع لاتسيو وتفضيله الرحيل لإنتر ميلان في صفقة انتقال حر الصيف المقبل.