اعتقال 5 أشخاص في عملية واسعة لمكافحة الإرهاب في ايطاليا

جهينة نيوز

اعتقلت الشرطة الإيطالية، اليوم الخميس، خمسة أشخاص في إطار ما قالت إنها عملية كبيرة تستهدف أشخاصا يشتبه في دعمهم للإرهاب في مناطق مختلفة من روما.

ووفقا لوكالة "رويترز"، تأتي العملية، التي تعد الأحدث في سلسلة مداهمات مماثلة هذا الشهر، مع زيادة في عدد من تطردهم إيطاليا من الأجانب.

واعتقلت شرطة مكافحة الإرهاب، أمس الأربعاء، إيطالية من أصل مغربي، قالت إنه مؤيد لفكر تنظيم "داعش" الإرهابي وكان يخطط لهجوم بشاحنة.

وقالت الشرطة في بيان، اليوم الخميس، إن قوات تحقيق خاصة تنفذ "عملية واسعة لمكافحة الإرهاب" في روما ومدينة لاتينا القريبة منها.

وأضافت أن خمسة أشخاص اعتقلوا، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وقال وزير الداخلية ماركو مينيتي، أمس الأربعاء، إن الخطر الأمني الذي يشكله مؤيدو تنظيم "داعش" على إيطاليا أكبر من أي وقت مضى بسبب زيادة عدد المقاتلين الأجانب الذين يحاولون العودة إلى أوروبا عبر إيطاليا بعد أن مني التنظيم بسلسلة من الهزائم في سوريا والعراق.

ومنذ بداية العام الحالي طردت إيطاليا 29 أجنبيا، للاشتباه في أنهم يمثلون تهديدا أمنيا.