وائل جسار يهاجم "ذا فويس".. وهذا ما قاله عن لجنة التحكيم!

جهينة نيوز:

تحدّث الفنان وائل جسار عن برنامج ذا فويس، حيث قال: "أنا كفنان في حال كنتُ موجوداً في البرنامج، يجب أن أملأ مركزي بعيداً عن الصخب. يوجد الكثير من الصخب، وتسلية أكثر منها تقييماً فنياً. أنا أتحدّث عن نفسي وليس عن غيري في حال كنتُ في هذا الموقع، يهمّني أن أقيّم الصوت وأن أكون هادئاً وجدياً. لكني أعود وأكرر أن لكل شخص كاراكتر خاصاً به. غير أنه بالنسبة إلى الناس فهم قد يحبون المزاح ويجدون فيه هضامة، وربما لو شاهدوني ووجدوني جدياً قد يقولون عني (ثقيل الظل)".

وعن رأيه في لجنة تحكيم الموسم الجديد، أشار الجسار خلال مقابلة مع جريدة الراي الكويتية، إلى أنه "لا أريد مشاكل، عندما أعبّر عن رأيي يفهمني الآخرون بطريقة خاطئة. أنا أحب كل أعضاء اللجنة، ولا توجد مشكلة بيني وبين أحد. وعندما أعبّر عن رأيي سأُتَّهَم بالغيرة أو الحسد، ولذلك أترك للناس أن تقيّم".

وإعتبر جسار أن " الفنان محمد حماقي يبدو راقياً جداً، وهو ذكّرني بكاظم الساهر وهو يملأ مكانه".