استقرار الذهب مع انحسار مخاوف كوريا الشمالية والتجارة العالمية

جهينة نيوز

استقرت أسعار الذهب بدرجة كبيرة يوم الخميس بعد يوم من تسجيلها أكبر انخفاض لجلسة واحدة بالنسبة المئوية في نحو تسعة أشهر في ظل انحسار التوترات بشأن كوريا الشمالية والتجارة العالمية.

واستقر السعر الفوري للذهب دون تغير يذكر عند 1325.16 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل في وقت سابق 1322.50 دولار وهو أدنى مستوياته منذ 21 مارس آذار.

كانت الأسعار انخفضت 1.5 بالمئة يوم الأربعاء في أكبر خسارة يومية بالنسبة المئوية منذ الثالث من يوليو تموز 2017.

واستقرت عقود الذهب الأمريكية الآجلة تسليم ابريل نيسان عند 1324 دولارا للأوقية.

وقال كاميرون ألكسندر المحلل لدى جي.اف.ام.اس لاستشارات أسواق المعادن المملوكة لتومسون رويترز ”كانت هناك علاوة في سعر (الذهب) بسبب مسألة التجارة والوضع مع كوريا الشمالية. كل من هذين التوترين يبدو أقل احتقانا في الوقت الحالي.“

واستقرت الفضة في المعاملات الفورية بعد أن تراجعت إلى 16.20 دولار للأوقية وهو أقل سعر لها في أسبوع. وتتجه الفضة لتسجيل أسوأ أداء ربع سنوي لها في ثلاثة أرباع.

وارتفع البلاتين 0.5 بالمئة إلى 936.30 دولار للأوقية بعد أن سجل الجلسة السابقة أدنى مستوياته في نحو ثلاثة أشهر. والمعدن منخفض نحو خمسة بالمئة منذ بداية الشهر وبصدد أسوأ شهر له منذ سبتمبر أيلول.

وارتفع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 968.90 دولار للأوقية. يتجه المعدن لفقد أكثر من سبعة بالمئة هذا الشهر وهو ما سيكون أشد انخفاض منذ ديسمبر كانون الأول 2016 وهو متراجع أكثر من ثمانية بالمئة منذ بداية الربع في أسوأ أداء له منذ الربع المنتهي في ديسمبر كانون الأول 2015.

رويترز