موسكو تطالب لندن بتحقيق مشترك بمحاولة اغتيال "يوليا سكريبال"

جهينة نيوز

أعلنت لجنة التحقيق الروسية اليوم أنها أرسلت طلبا رسميا الى بريطانيا للتعاون بالتحقيق في قضية محاولة اغتيال المواطنة الروسية يوليا سكريبال على الاراضي البريطانية.

وقالت المتحدثة باسم لجنة التحقيق الروسية سفيتلانا بيترينكو "أرسلنا الى الهيئات البريطانية المختصة طلبا للحصول على الدعم القانوني اللازم في القضية الجنائية التي فتحت للتحقيق في محاولة اغتيال المواطنة الروسية يوليا سكريبال في مدينة سالزبوري البريطانية".

وأوضحت بيترينكو أن الجانب الروسي طلب من البريطانيين تنفيذ عدد من الاجراءات التي تهدف الى تحديد ملابسات الجريمة اضافة الى تقديم نسخ من مواد التحقيق الجنائي ونتائج فحص المكان الذى عثر فيه على يوليا سكريبال فاقدة للوعى ونتائج فحوصاتها الطبية والتحاليل.

وكالة نوفوستي