منتخب إنكلترا ممنوع من التدرب بكرة مونديال كأس العالم

الخميس, 29 آذار 2018 الساعة 11:07 | رياضة, كرة القدم

منتخب إنكلترا ممنوع من التدرب بكرة مونديال كأس العالم

جهينة نيوز

سيكون ممنوعا على المنتخب الإنكليزي بكرة القدم والمتأهل لنهائيات كأس العالم المقررة صيف العام الحالي في روسيا، من التدرب بكرة البطولة والمعروفة باسم "تيلستار".

وحسب ما نقلت سبوتنيك ان الكرة الجديدة والتي تم إعتمادها كرة رسمية للبطولة هي من صنع و تصميم الشركة الألمانية "أديداس" المختصة بملابس و معدات الرياضة.

ويرتبط المنتخب الإنكليزي بعقد رعاية مع شركة "نايكي" الأمر الذي سيلزمه بإستخدام كرة "Ordem V" خلال حصصه التدريبية، وبحسب هذا العقد فإن الإتحاد الإنكليزي يحصل على 34 مليون جنيه إسترليني سنويا، بحسب صحيفة "ذا تايمز" البريطانية.

هذا ويحق للاعبي المنتخب الإنكليزي اللعب بكرة المونديال فقط خلال مبارياتهم في البطولة.

يذكر بأن المنتخب الإنكليزي سيلعب في المجموعة السابعة الى جوار منتخبات بلجيكا، بنما وتونس.


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