68 شخصا ضحايا شغب وحريق بمركز شرطة في فنزويلا

جهينة نيوز

قالت الحكومة وشهود إن 68 شخصا قتلوا في أعمال شغب وحريق في مركز للشرطة في مدينة بلنسية وسط فنزويلا يوم امس الأربعاء.

وحسب رويترز استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق أسر تجمعت خارج مركز الشرطة على أمل معرفة أخبار حول ذويهم. ولم تفصح السلطات عن معلومات حتى ساعة متأخرة من المساء.

وقال المدعي العام طارق وليام صعب على تويتر ”يضمن مكتب المدعي العام إجراء تحقيقات مستفيضة من أجل التوضيح الفوري لما جرى في تلك الأحداث المؤلمة التي تركت عشرات الأسر الفنزويلية في حالة حداد“.

والسجون في فنزويلا مكتظة وتموج بالسلاح والمخدرات. وحوادث الشغب التي يلقى فيها العشرات حتفهم ليست نادرة.

وقال خيسوس سانتاندر المسؤول المحلي إن ولاية كارابوبو في حالة حداد بعد الحادث الذي وقع بمدينة بلنسية. وأضاف ”يعكف أفراد الطب الشرعي على تحديد عدد القتلى“. وأضاف أن شرطيا أصيب بالرصاص في الساق وحالته مستقرة وإن فرق الإطفاء أخدمت النيران.