النتائج الأولية تظهر تقدم السيسي في انتخابات الرئاسة المصرية

جهينة نيوز

قالت البوابة الإلكترونية لصحيفة أخبار اليوم الرسمية اليوم الخميس إن النتائج الأولية لفرز الأصوات بانتخابات الرئاسة المصرية تظهر تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بحصوله على 21.5 مليون صوت.

وخاض السيسي الانتخابات دون منافسة حقيقية بعد إلقاء القبض على أحد المرشحين البارزين وانسحاب آخرين، ومن المرجح أن يفوز بولاية رئاسية ثانية مدتها أربع سنوات.

وأطلقت الهيئة الوطنية للانتخابات نداء قبيل انتهاء التصويت لدعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم أملا في زيادة نسبة المشاركة التي يعتبرها السيسي ضرورية لإضفاء الشرعية على فوزه.

وذكرت بوابة أخبار اليوم الإلكترونية أن موسى مصطفى موسى، المرشح الوحيد أمام السيسي والذي يعد من مؤيديه، حصل على 721 ألف صوت.

وعدد الناخبين المسجلين في مصر حوالي 60 مليونا. وقال بعض الناخبين إنهم حصلوا على أموال ومغريات أخرى ليشاركوا في الاقتراع.

ومن المقرر أن تصدر النتائج النهائية للانتخابات يوم الاثنين.

رويترز