قمة مشتركة بين الكوريتين في 27 نيسان المقبل

جهينة نيوز

يعقد رئيسا كوريا الشمالية كيم جونغ أون وكوريا الجنوبية مون جاي ان قمة في 27 نيسان القادم وفق ما أكده مسؤولون كوريون جنوبيون اليوم.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية ان مباحثات ثنائية بين الكوريتين بدأت اليوم في المنطقة منزوعة السلاح بين البلدين للتحضير للقمة المرتقبة.

وضم وفد بيونغ يانغ الذى ترأسه ري سون غوون رئيس الوكالة الحكومية الكورية الشمالية المسؤولة عن شؤون العلاقات مع كوريا الجنوبية ثلاثة اشخاص فيما ترأس وفد كوريا الجنوبية وزير توحيد الكوريتين تشو ميونغ غيون.

وتشهد شبه الجزيرة الكورية حالة من التوتر جراء التهديدات الامريكية العدائية ضد كوريا الشمالية وقيام واشنطن بنشر منظومة ثاد الصاروخية في أراضي كوريا الجنوبية وهو ما تعتبره بيونغ يانغ تهديدا لامنها القومي غير ان العلاقات بين الكوريتين بدأت مؤخرا تشهد انفراجا اتضحت معالمه بمشاركة بيونغ يانغ في دورة الالعاب الشتوية التي استضافتها سيئول في شباط الماضي.