ترامب يعزل مسؤولاً جديداً!

جهينة نيوز

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، امس الأربعاء عزل وزير المحاربين القدامي ديفيد شولكين، من منصبه.

وكتب ترامب على "تويتر": "يسعدني أن أعلن عن نيتي ترشيح الطبيب المحترم روني جاكسون لمنصب وزير شؤون المحاربين القدامى"، مضيفا: "كل الشكر للطبيب المحترم ديفيد شولكين، على عمله في خدمة هذا الوطن".

وأعلن ترامب، مؤخرا، إقالة عدة مسؤولين في إدارته أبرزهم وزير الخارجية ريكس تيلرسون، الذي حل محله مدي الـ"سي آي إيه" مايك بومبيو.

وعزل مستشار الأمن القومي هيربرت ماكماستر وعين جون بولتون في هذا المنصب الذي يتسلمه رسميا في التاسع من الشهر المقبل.