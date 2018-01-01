قطار الرئيس الكوري يثير الاعلام الغربي

جهينة نيوز

أثار القطار الذي ذهب به رئيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون إلى الصين، موجة من الغموض والدهشة جعلت العديد من وسائل الإعلام العالمية تهتم بالحديث عنه.

ووفقا لما نقلته شبكة "سي إن إن"، يتكون القطار من 21 عربة مدهونة باللون الأخضر القاتم، ونوافذه معتمة بهدف الحفاظ على هوية ركابه سرية.

ولا تتوافر أية معلومات عن القطار، سوى تلك التي جاءت في بعض التقارير الاستخباراتية، وأحاديث بعض المسؤولين الذين سمح لهم بالسفر على متن القطار.

وتؤكد التقارير أنه منذ عهد والد الزعيم الحالي، كيم جونغ إيل، في كل مرة يسافر فيها الرئيس يكون هناك قطار أمني متقدم، وقطار يحمل الزعيم، وقطار ثالث يحمل الحراس الشخصيين وإمدادات إضافية.

جميع عربات القطار مضادة للرصاص والمتفجرات، ما يجعلها أثقل بكثير من المتوسط، ما يجعل سرعة القطار القصوى 40 كيلو متر في الساعة.

وظهر في لقطات فيديو قديمة من رحلات كيم الأب، الزعيم في عربة مفروشة بمقاعد فاخرة، وأمامه فنانون يقدمون عروض وهم يرتدون بذلات رسمية وأثواب السهرات.