أسير سعودي في اليمن يناشد قبيلته بالضغط على السلطات السعودية ويدعو الى ايقاف الحرب

جهينة نيوز

وزع الإعلام الحربي اليمني اليوم الأربعاء مشهدا لأحد أسرى الجيش السعودي التابع للحرس الوطني والذي تم أسره منتصف الشهر الحالي في عملية هجومية للجيش واللجان الشعبية على موقع سعودي بقطاع نجران.

وقال الأسير الجندي السعودي فايز بن ناصر خليف المطيري التابع للحرس الوطني والذي ينتمي إلى الكتيبة 41 والسرية الأولى والذي يحمل الرقم العسكري 6 والرقم الوطني 1126172350 بأنه أتى من الرياض إلى نجران ضمن لواء قبل سنة ونص، وأضاف انه تم أسره بتاريخ 18 – 3 – 2018م، يوم الأحد الساعة 12 ظهرا. وأفاد المطيري بأنه تم أسره في هجوم لقوات الجيش واللجان الشعبية على موقع الحلق بمربع شجع في نجران.

وتحدث الأسير السعودي بأن عن معاملة الجيش واللجان الشعبية التي عاملوه بها بأنها معاملة أخوان وتعامل مسلمين لأخوهم مسلم وبأخلاق نبيلة، وأشار إلى كرم المجاهدين اليمنيين التي اكرموه بها وبأنهم قاموا بعلاجه واهتموا بصحته.

ووجه الجندي الأسير رسالة إلى أهله مطمنا لهم بأنه بخير وبصحة وأن الجيش واللجان الشعبية عاملوه معاملة حسنة وبأخلاق عالية ونبيلة. وناشد الأسير المطيري أهله وإخوانه والشعب السعودي والحكومة السعودية بأن ينظروا إلى حالهم وإلى حال الأسرى الذي لهم منذ بداية العدوان، ونصح الحكومة السعودية بأن تتعامل بجدية في تبادل أسرى. كما ناشد الأسير قبيلته والشعب السعودي بأن يطالبوا بهم السلطات السعودي التي لا تعيرهم أي اهتمام، وأن يوقفوا الحرب، والسعي إلى السلام.

وكان الإعلام الحربي وزع قبل أيام مشاهد لعمية اقتحام مجاهدي الجيش واللجان الشعبية لموقع حلق السعودي تمكنوا خلالها من قتل وأسر جنود سعوديين وتدمير مدرعة سعودية، فيما لاذ بقية حامية الموقع بالفرار.